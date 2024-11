Jorge Martin (Ducati Pramac) vince l'appuntamento in Indonesia del campionato di Motogp. Il leader della classifica piloti ha battuto, sul traguardo del circuito Mandalika International Street Circuit, Pedro Acosta (Ktm) e il rivale per il titolo e campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (Ducati), che conquista il gradino più basso del podio dopo una splendida rimonta.

Nulla da fare per Marc Marquez (Ducati) uscito di pista con il motore in fiamme e costretto al ritiro per problemi tecnici. Costretto ad abbandonare la gara anche Enea Bastianini (Ducati), scivolato a sette giri dal termine della corsa quando era in terza posizione. Ai piedi del podio l'altro italiano Franco Morbidelli (Ducati Pramac), che ha lottato per un "posto al sole" per quasi tutta la gara.