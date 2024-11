È ancora tutto aperto! Jorge Martin (Ducati Pramac) vince la Sprint della Comunità Valenciana ed accorcia in classifica il distacco da Pecco Bagnaia (Ducati). Il campione del mondo in carica arriva solo quinto, con lo spagnolo che ora è a -14 in classifica. Sarà la gara di domani a decidere chi sarà il campione del mondo 2023. In caso di una nuova vittoria del pilota spagnolo a Bagnaia per confermarsi campione del mondo basterebbe arrivare quinto.

La gara

Jorge Martin (Ducati Pramac) parte cauto nel primo giro, prima di scatenarsi nei giri successivi. Una gara in crescendo per il pilota della Pramac, che sceglie una soft al posteriore che gli dà ritmo. Il pilota spagnolo raggiunge il duo di testa, formato da Brad Binder (Ktm) e Maverick Vinales (Aprilia), passato anche da un brillante Marc Marquez (Honda), terzo al traguardo dietro il sudafricano della Ktm. Bagnaia parte bene, ma paga la scelta della media al posteriore, con una gara senza ritmo che lo relega al quinto posto. Il Circus della Motogp deve attendere ancora una notte per sapere chi sarà il campione della classe regina!