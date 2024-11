Prima vittoria sulla Ducati ufficiale per il pilota italiano, che precede Alex Marquez. In classifica resta tutto invariato con il pilota piemontese che conquista il gradino più basso del podio e resta a +14 sullo spagnolo

Enea Bastianini (Ducati) ruggisce sul circuito di Sepang e fa festa davanti ad Alex Marquez (Ducati) e Pecco Bagnania (Ducati). Ai piedi del podio lo sfidante per il titolo piloti 2023 Jorge Martin (Ducati).

La gara

Partono forte gli sfidanti per il titolo Bagnaia e Martin, forse troppo, ritardano la frenata alla prima curva e perdono terreno e posizioni con Alex Marquez e Bastianini che vanno in testa. Martin passa subito Bezzecchi e si mette in scia a Bagnaia mentre i primi due provano la fuga arrivando ad avere 1″5 di vantaggio. Con Bastianini e Marquez al comando, comincia la gara nella gara tra Bagnaia e Martin con sorpassi e controsorpassi. Uno spettacolo nello spettacolo sul circuito di Sepang con il campione del mondo in carica che resiste e dopo il quinto giro inizia ad allungare sul rivale per il titolo. Allunga in testa anche la “Bestia” su Marquez, con i distacchi dei primi quattro che si sgranano, con Marco Bezzecchi quinto ma staccatissimo.

I distacchi diventano netti a metà gara: Bastianini ha un vantaggio di oltre un secondo su Alex Marquez (2°) che mantiene un secondo e mezzo su Bagnaia (3°), che a sua volta ha oltre 2” su Martin (4°). Una gara che prosegue senza grandi scossoni, eccezion fatta per il sorpasso con brivido di Quartararo su Bezzecchi che vale il quinto posto. Finisce così con la prima vittoria di Bastianini sulla moto ufficiale di Borgo Panigale, davanti a Marquez e Bagnaia. Quarto Martin che precede Quartararo e Bezzecchi.

La sfida per il titolo piloti

Adesso tra il campione del mondo in carica e lo sfidante spagnolo, che guida la terza Desmosedici GP23 in pista, i punti di distacco sono 14: e alla fine del campionato mancano solo due gare con relative Sprint: Qatar nel weekend del 19 novembre e Valencia in quello successivo, il 26 novembre. Due battaglie per conoscere chi sarà il campione mondiale piloti della Motogp 2023.