Maverick Vinales (Aprilia) vince in rimonta il Gp delle Americhe. Sul Circuit of the Americas di Austin in Texas il pilota spagnolo da spettacolo dopo aver vinto la gara sprint: parte male, toccato alla prima curva esce fuori pista rientrando dopo la decima posizione, prima di iniziare una rimonta strepitosa che lo porta a trionfare sul traguardo texano.

A salire sul podio, dietro "Batman" Vinales, l'altro pilota spagnolo Pedro Acosta (Ktm), che ha chiuso davanti ad Enea Bastianini (Ducati). Quarto sul traguardo il leader della classifica mondiale Jorge Martin (Ducati), che dopo una gara nelle prime posizioni è calato nel finale. Solo quinto il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che non riesce a sostenere i ritmi forsennati degli avversari. Caduto quando era in testa alla gara Marc Marquez (Ducati)