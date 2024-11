In programma sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 una delle “classiche” del motorsport in programma in Calabria

Al via domani l’attesa due giorni di una delle più importanti manifestazioni automobilistiche in Calabria. Stiamo parlando della Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie, giunta alla 41ª edizione, evento seguito da appassionati che provengono da tutto il Sud Italia.

Per gli amanti della velocità montagna

In programma domani e domenica 30 giugno, la manifestazione, inserita nel calendario delle salite non titolate, è da sempre una gara molto partecipata da piloti ed esperti, appassionati di motori ed intere famiglie che si ritrovano in occasione della manifestazione sportiva per trascorrere delle ore in compagnia ammirando le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della provincia reggina.

E’ inoltre l’unica gara di velocità in salita realizzata all’interno di un parco naturalistico, ed infatti viene da molti definita come il più bel percorso montano.

E lo storico percorso della kermesse automobilistica è una grande prova di abilità e tempismo, per una cronoscalata in grado di dare filo da torcere anche al più esperto dei piloti.

Sarà anche per questo che nel corso degli anni la “S. Stefano – Gambarie” è riuscita ad attirare centinaia di piloti e migliaia di appassionati, assiepati sui 7 km di percorso. Organizzata dall’Automobile Club di Reggio Calabria, la competizione automobilistica di velocità in salita, si dividerà in due momenti, sabato 29 giugno con le prove ufficiali e domenica 30 giugno, la partenza della gara, alle ore 10.00, dalla “falegnameria” di Santo Stefano con arrivo a Gambarie.

Scola, Ferragina, Piria e la confermata presenza dei Costruttori calabresi "Elia" con i loro prototipi sono solo alcuni dei nomi attesi per l'edizione 2019.

Gli eventi collaterali

Ma il week end della Cronoscalata non si esaurisce con la gara stessa perchè l’Automobile Club di Reggio Calabria ha messo in piedi un ricco programma che appassionerà e coinvolgerà tutto il pubblico.

Sabato 29 giugno al termine delle prove di qualificazione prenderà il via il concorso per la proclamazione della vincitrice della Tappa Ragazza Cinema Ok 2019, unico concorso nazionale per il Cinema Italiano. Alla selezione potranno partecipare ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni. Al termine le vincitrici rappresenteranno la Calabria alla finale nazionale che si terrà a settembre a Roma Cinecittà World. L'evento è dedicato alla solidarietà e al femminicidio e sarà perciò corredato da un flash mob delle partecipanti per dire stop alla violenza sulle donne.

E non è tutto. Sabato 29 e domenica 30 su un minicircuito appositamente ricreato in piazza Mangeruca a Gambarie la sfida delle macchine radiocomandate da fuori strada in scala 1:8 ufficializzerà l'entrata del modellismo nella Federazione Aci Sport. I migliori classificati saranno premiati sul podio della gara.

Infine, chi vorrà provare l'emozione della gara in totale sicurezza potrà cimentarsi in una gara virtuale a bordo di due simulatori di guida che riproducono fedelmente il percorso della Cronoscalata. Anche in questo caso i tre migliori classificati saranno premiati con un trofeo sul palco della gara.