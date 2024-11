E’ una delle classiche italiane. La Morano-Campotenese è pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Dopo le vette trentine il campionato velocità montagna riparte dalla Calabria e dai sette chilomenti e cento di curve e tornanti che fanno del tracciato cosentino uno dei più difficili ed affascinanti dell’intero torneo. Dal borgo di Morano alle pendici del Monte Pollino, lungo una pendenza media del 5% ed un dislivello di 500 metri. Il via ufficiale venerdì con le verifiche tecnico/sportive. Sabato le prove e domenica la competizione vera a propria a colpi di cronometro che si articolerà, come in passato, su due manche.

!banner!

Ai nastri di partenza i piloti più importanti. Nella scorsa edizione gradino più alto del podio per Domenico Scola nella categoria assoluta. Quella guidata al momento da Omar Magliona, seguito dall’eterno Domenico Cubeda, per tre volte il più veloce sulla Morano-Campotenese. Nella categoria Rs aspirate, invece, riflettori puntati su Claudio Gullo che punta al sesto successo consecutivo in altrettante gare.