Claudio Gullo è il nuovo campione d'Italia del torneo Velocità Montagna nel Gruppo Rs aspirate. Il pilota di Lamezia Terme ha dominato questa stagione agonistica diventando il re incontrastato delle Racing Start al volante della Honda Civic Type R 2000 del team “Caffo”.

La vettura preparata dal Cosentino Gianni Cozza della King Service e curata in gara da papà Francesco insieme ad Emilio Strangis e a Mohamed Thaer ha permesso a Claudio di ottenere otto successi in otto gare (Nevegal, Verzegnes, Fasano, Ascoli, Trento Bondone, Sarnano Sassotetto e Gubbio) , impreziositi da diversi record di tracciato. Risultati che hanno permesso al driver calabrese di presentarsi a Trapani sul monte Erice) con un Vantaggio di 55.5 punti sul diretto avversario per il titolo. Un vuoto incolmabile per tutti. A Gullo è bastato partecipare alla prima manche per incamerare i quattro punti e mezzo che lo separavano dalla vittoria aritmetica per laurearsi campione italiano.