Dall’asfalto, all’acqua e adesso sul fango. Il pilota lametino conquista la seconda posizione di classe in Molise e adesso punta la “Giarre-Montesalice-Milo”

Gare in salita, motonautica o rally per Claudio Gullo non fa differenza. Il pilota lametino si da alle gare tutte sabbia e fango e in Molise conquista il secondo posto di classe. Esordio con il botto, quindi, in questa nuova esperienza per l’uomo della “Distilleria Caffo” al volante della DR1 “navigata” dal presidente della “LM Motorsport” di Napoli, Marco Limoncelli. I due hanno vinto subito la super prova speciale di sabato sera disputata nel centro storico di Campobasso davanti a migliaia di spettatori. Un grande pubblico che ha accompagnato i due driver anche il giorno successivo in altre due prove speciali che hanno permesso a Gullo e Limoncelli di raggiungere la seconda piazza di classe e la 12^ nel campionato assoluto. E domenica nuova prova. Questa volta in Sicilia lungo il percorso “Giarre-Montesalice-Milo”.