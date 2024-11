Il pilota del team Caffo vince la prima tappa e si aggiudica il gradino più alto del podio nella categoria Rs aspirate

Il torneo è appena iniziato ma l’esordio ha già regalato un urlo made in Calabria. È quello di Claudio Gullo, il pilota lametino del team Caffo, partito a razzo nel campionato velocità montagna. Con un tempo record al volante della sua Honda Civic si è aggiudicato la prima prova categoria Rs aspirate andata in scena sull’Alpe del Nevegal. Il successo proietta il driver lametino al vertice della competizione. Un primato da confermare nel prossimo appuntamento del torneo in Friuli tra il 25 ed il 27 maggio.