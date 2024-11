Altra vittoria. Altro record. Ormai è una costante. Claudio Gullo non si ferma più. Il pilota del team Caffo mette in fila il quinto successo di fila nel campionato italiano velocità montagna. È lui il re indiscusso nella categoria Rs aspirate. Come ad Ascoli la settimana scorsa, sull’Alpe del Nevegal e in Friuli all’esordio e in “Coppa Selva” in Puglia, Gullo si è ripetuto sulla “Trento Bondone”. L’università delle cronoscalate europee ha fatto da cornice ad un nuovo trionfo ed un nuovo record del tracciato di ben 13’’ più veloce. Adesso non resta che vederlo all’opera in casa sua, in Calabria tra quindici giorni, tra le curve della Morano-Campotenese.