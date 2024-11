Quando tra le vene ti scorre olio di motore al posto del sangue e sei cresciuto a pane e pistoni, difficilmente riesci solo a partecipare. Vuoi vincere. E’ il destino legato a Claudio Gullo. Il pilota di Lamezia Terme che sembra vivere una seconda giovinezza. Al volante della sua Honda Civic sta dominando il Campionato Velocità Montagna. Due gare. Due trionfi. Dopo il successo sull’Alpe del Nevegal, Gullo si è ripetuto in Friuli fermando il cronometro prima degli altri in entrambe le manche della 49esima edizione della cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan. Il driver del Team Caffo ha anche realizzato il record del tracciato in gara 1. Un vittoria che conferma Gullo al vertice delle vetture Racing start aspirate del CIVM. E adesso occhi sul prossimo appuntamento: in Puglia tra l’8 ed il 10 giugno.

