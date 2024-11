La scuderia bruzia ai nastri di partenza della gara in programma ad Ascoli Piceno

C'è anche la Cosenza Corse ai nastri di partenza della “Coppa Paolino Teodori”. La gara di velocità in salita, valida per il campionato italiano velocità montagna e per il Campionato Europeo Montagna, si svolge ad Ascoli Piceno. Sabato 24 giugno si parte con le qualifiche. Sul percorso che va da Colle San Marco a Colle San Giacomo (5 chilometri in due manche) vuole lasciare la sua impronta Eusebio Arduino del Gruppo RS: con la Polo messa a punto dalla Calabrese Motori, dopo la vittoria al Reventino sul bagnato e alla Morano, insegue il successo anche nelle Marche, dove ha già primeggiato l’anno scorso sia in CIVM che in TIVM. Cosenza Corse competitiva anche nel Gruppo N classe 1600 con Antonio De Luca che dopo la piazza d’onore al Reventino e a Sarnano e la vittoria a Morano, punta al gradino più alto del podio ad Ascoli. Gareggerà anche Battistino Rotella, alla prima uscita stagionale, con la sua Opel Astra Gsi nel Gruppo E1 Italia nella Classe 3000.