Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek ha vinto l’8ª Salita Morano - Campotenese con un vantaggio nel tempo totale di 1 centesimo di secondo, la gara calabrese organizzata dalla Morano Motorsport sui 7,1 Km che dal caratteristico centro cosentino si arrampicano sul massiccio del Monte Pollino. Cubeda ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta in CIVM, si è imposto con la vittoria in gara 2 con la prototipo monoposto di gruppo E2SS dotata di gomme Avon. In gara 1 si era imposto Magliona ottenendo il miglior tempo della giornata nella 1^ salita in 2’43”82 con la biposto di gruppo E2SC. La gara valevole quale 6° round di Campionato Italiano Velocità Montagna e TIVM sud, ha visto salire sul podio in un emozionante finale, anche Francesco Leogrande su Osella PA 2000 Honda. Fuori dai giochi nelle battute conclusive tre protagonisti di gara 1 come Michele Fattorini su Osella FA 30 per problemi al cambio, Francesco Conticelli su Osella PA 2000 per una toccata in fase d’allineamento e Angelo Marino su Lola, per un testacoda. «Quasi non riesco ad esprimere la gioia - ha dichiarato un emozionato Cubeda - ci ho creduto e malgrado le interruzioni ho mantenuto la concentrazione. Finalmente è arrivata la prima vittoria assoluta in CIVM. Il team di Paco 74 ha svolto un eccellente lavoro, addirittura abbiamo modificato delle soluzioni del cambio tra le due gare. Ho fatto il poker di successi in una gara dove ho vinto per la prima volta nel 2013 con l’Osella PA 2000».

Appena sotto al podio il giovane Luca Caruso su Osella PA 2000 Honda con cui ha preceduto Giuseppe Vacca che continua il proficuo apprendistato sulla PA 2000. Sesto posto per il portacolori di AB Motorsport Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc del Team Puglia, che ha vinto la classifica tricolore Sportscr Motori Moto, precedendo il giovanissimo pistard Denny Molinaro, che ha portato all’esordio con successo la nuova Osella PA 21 spinta da motore 1600 Suzuki con cui si è anche aggiudicato la classe del gruppo E2SC. Ottava piazza e successo tra le monoposto di classe 2000 per Samuele Cassibba tornato al volante della Tatuus F. Master. Nono Ivan Pezzolla sulla versione PA 21 dell’Osella con motore BMW a cui è mancato il set up ottimale sul veloce tracciato. Ha completato la top ten con il successo in gruppo CN e un’ottima ottima prestazione Cosimo Rea che ha così rilanciato la sfida tricolore.

Eccellente prestazione con vittoria In gruppo GT bella vittoria per Marco Iacoangeli al volante della BMW Z4. Seconda piazza per Lucio Peruggini sulla Ferrari 458 GT3. Una gara in crescendo per Piero Nappi che a parte una scelta di gomme non ottimale ha potuto dare sfogo al potenziale della ammirata Aston Martin Vantage. In GT Cup dominio per l’idolo di casa Rosario Iaquinta che ha chiesto il massimo dalla Porsche 991. Altro successo meticolosamente studiato quello di Manuel Dondi su Fiat X1/9 Alfa Romeo in gruppo E2SHSul podio sono saliti anche Carmine Tancredi autore di una gara costante sulla BMW M3 Cosworth e il Giuseppe D’Angelo per la prima volta sulla Renault New Clio. In gruppo E1 Marco Sbrollini ha realizzato un ottimo tempo soprattutto in gara 1 al volante della estrema Lancia Delta EVO. Seconda piazza per Luigi Sambuco, primo di classe 2000 con l’Alfa 155.

!banner!

In gruppo A successo a sorpresa di Francesco Urti, che si è portato in testa con il successo in gara 2, dopo l’uscita di strada del vincitore di gara 1 Angelo Guzzetta e la mancata partenza di Rino Tinella entrambi su Peugeot 106 ed in lotta per il successo. In gruppo N succeso e nuovo record del tracciato per Antonino Migliuolo, il pilota sorrentino che abita a Trento portacolori della Scuderia Mendola .Punti preziosi per rinsaldare la vetta tricolore sono arrivati per la lady trentina Gabriella Pedroni che ha accusato un problema elettronico in partenza di gara 1 sulla Mitsubishi Lancer, costato secondi preziosi. Terzo sul podio Rocco Errichetti al volante della Citroen Saxo. En plein di vittorie in gruppo RS Plus per il poliziotto Giovanni Loffredo che ha respinto ogni attacco al volante della MINI John Cooper Works, che ha migliorato il primato di categoria in gara 2. Nuovo successo in gruppo RS RSTB per Antonio Scappa, con la MINI John Cooper Works preparata dalla DP Racing. Seconda piazza per Gabriele De Matteo, anche lui su MINI come la giovane abruzzese Maria Giulia De Ciantis. Grandi sfide nel gruppo Bicilindriche con diversi ex aequo e differenze minime soprattutto on gara 1. Ha vinto Mirko Paletta sulla Fiat 500, dopo un 1 a 1 con il pugliese Maurizio Cuoco anche lui su 500, che ha rimontato dopo lo stop in gara 1. Mentre ne gruppo Rs aspirate nuovo successo per il pilota del team Caffo, Claudio Gullo. Alla sesta vittoria in sei gare impreziosita dal record del tracciato.