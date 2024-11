Nello scorso fine settimana si è disputata scorso sul circuito di Imola il master tricolore prototipi. La kermesse sportiva organizzata dal gruppo Peroni race ha visto al via i migliori interpreti delle vetture sport prototipo a motore automobilistico. Tra questi al volante di una osella pa21s motorizzata Honda 2000 c'era il pluricampione delle gare in salita Claudio Gullo. Il driver della piana di Lamezia ha corso alla guida della vettura sport schierata dal team Caffo 1915 Vecchio Amaro del Capo. Per Glullo, già medaglia di bronzo nazionale CONI al valore atletico, un buon 6° posto assoluto in gara 1 e 5° posto di classe 2000, mentre in gara 2 ha ottenuto un 5° posto assoluto e 4° posto delle vetture 2000. Entrambe le gare sono state vinte da una barchetta di Classe 3000.

«È stato un fine settimana duro ma nello stesso tempo fantastico - spiega il pilota lametino -. Guidare su un tracciato di formula 1 è una bellissima sensazione. Purtroppo, tecnicamente la nostra vettura nata per le cronoscalate non è minimamente paragonabile alle auto nuove nate esclusivamente per la pista. Il telaio è a passo corto, il motore del 2003 manca di un 40 cavalli rispetto ai migliori 2000 in circolazione, in accelerazione e sul dritto vengo sverniciato ma nel complesso il risultato è stato buono».

Gullo traccia anche il cammino futuro:« La nostra stagione è stata programmata nell'intento di imparare a guidare ad alte velocità su tracciati dallo spessore tecnico elevato, non potendomi permettere test lo faccio direttamente in gara e quindi per ora ci accontentiamo di quello che abbiamo. Sono sicuro che al momento giusto Pippo e Nuccio Caffo, mi metteranno in condizione di essere tecnicamente al top»