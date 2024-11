Un pezzo della storia della Reggina ha appena detto stop. Shunsuke Nakamura ha deciso di ritirarsi al termine di questa stagione, all'età di 44 anni. L'ex amaranto ha condotto lo Yokohama FC alla promozione nella J-League, la prima divisione nipponica.

La sua avventura

Arrivato a Reggio Calabria nell'estate del 2002, fu uno dei colpi mediatici italiani ed europei di quell'anno, grazie alla lungimiranza di Lillo Foti, eccellente nell'abbinare una scelta squisitamente di marketing a una di campo. In riva allo Stretto Nakamura totalizzerà 87 presenze e 12 gol, prima di trasferirsi in Scozia, al Celtic Glasgow. Nel 2007 viene incluso nella shortlist per il Pallone d'Oro. Successivamente, nella sua carriera, troveranno spazio le maglie di Espanyol, Yokohama Marinos, Júbilo Iwata e appunto Yokohama.

Con la Nazionale del Giappone, invece, ha conquistato due Coppe d'Asia e ha preso parte a due fasi finali dei Mondiali (2006 e 2010), collezionando 98 presenze e 11 reti. Adesso il ritiro, con la consapevolezza di essere stato un pezzo della storia più bella della Reggina.