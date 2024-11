Grande prova di forza del Napoli che travolge la Juventus imponendosi per 5-1. Spettacolo azzurro nell'anticipo della 18esima giornata della Serie A tenutosi allo stadio Maradona. La formazione partenopea, prima in classifica, sale a 47 punti. I bianconeri rimangono a quota 37.

La partita Napoli-Juve

Il Napoli di Spalletti sblocca il risultato al 14' con Osimhen, che ribadisce in rete dopo la respinta di Szczesny sul tiro di Kvaratskhelia. Il georgiano firma il 2-0 al 39' approfittando di uno dei tanti disastri della difesa bianconera. La Juve di Allegri torna in partita al 42' con Di Maria, che insacca di sinistro sfruttando la sponda di Milik. La ripresa è un monologo azzurro. Rrahmani al 52' firma il 3-1 con un destro secco su azione da corner. Osimhen al 65' firma la doppietta personale con un colpo di testa e al 72' il neoentrato Elmas chiude i conti: 5-1.

Spalletti vs Allegri

La Juventus, dopo otto vittorie consecutive in campionato con zero gol incassati, stecca la nona e crolla in maniera clamorosa al Maradona subendo cinque gol e una dura lezione.

Per i bianconeri si tratta di un vero e proprio tonfo, di una disfatta che ha poche giustificazioni e qualche spiegazione legata a un'interpretazione tattica della gara del tutto inappropriata. Spalletti contro Allegri, dopo le schermaglie dialettiche della vigilia, si affrontano sul campo e il tecnico dei padroni di casa esce vincitore su tutta la linea. A una giornata dal termine del girone d'andata il divario tra la prima e la seconda in classifica (in attesa dell'impegno di oggi a Lecce del Milan che dopo la sconfitta in Coppa Italia è ora a maggior ragione chiamato a reagire con determinazione per tentare di rimanere in scia) aumenta a dieci punti, con il Napoli che respinge e limita le speranze di rimonta dei bianconeri che escono dal Maradona pesantemente ridimensionati.