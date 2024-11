Dopo il caos che in settimana ha coinvolto Sambiase e Vigor Lamezia, con le dimissioni dei vertici societari, questa mattina l’ormai ex presidente dei biancoverdi ha annunciato in conferenza stampa la nascita di un nuovo sodalizio, che disputerà la Serie D con il titolo che il Sambiase ha conquistato sul campo vincendo l’ultimo mini-torneo di Eccellenza.

La nuova realtà si chiamerà F.C. Lamezia Terme e molto probabilmente avrà inizialmente come colori sociali il gialloblù: «Li sceglierà la città – ha affermato Saladini – per il momento partiremo con i colori presenti nel gonfalone di Lamezia Terme». E sugli obiettivi: «L’intenzione – afferma Saladini – è puntare ai professionisti».

«Non ho voluto abbandonare la città senza calcio – ha continuato - dopo gli impegni presi in precedenza. Per questo un passo indietro per farne 400 in avanti». In settimana dovrebbe essere annunciata la composizione societaria ma nella dirigenza lo stesso Saladini potrebbe essere confermato presidente.

Non è ancora chiaro invece il futuro delle altre formazioni lametine, con la Vigor Lamezia che dovrebbe essere ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza e la Promosport in Promozione. Ma anche in questo caso tutto potrebbe ancora accadere.