«Sarà una partita vera, un impegno contro una squadra di grande valore, sarà un test importante così come sarà importante per i ragazzi ricevere il calore del pubblico di Crotone»: lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale under 20 Paolo Nicolato, durante la conferenza stampa pre Italia-Portogallo che si giocherà domani pomeriggio alle 18 allo stadio Ezio Scida, valevole per il terzo turno del Torneo 8 Nazioni; l'ingresso sarà gratuito. Per quanto riguarda la formazione, il ct non si è sbilanciato poiché sta studiando alcune situazioni da proporre in campo. «Questa squadra – continua il tecnico azzurro - ha la voglia e le qualità per far bene, in questo momento la cosa più importante è continuare a lavorare per arrivare al meglio al Mondiale».

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda, il delegato provinciale Coni Daniele Paonessa, e il delegato provinciale Figc Pino Talarico. «Diamo il benvenuto agli Azzurri della Nazionale – ha dichiarato il primo cittadino - siamo felici di ospitare questo importante confronto allo stadio Ezio Scida dopo i problemi che abbiamo avuto e superato e che si prepara ad accogliere la priva volta di una Nazionale Italiana a Crotone. Auspichiamo a questo primo appuntamento della città con la maglia azzurra ne seguano tanti altri». «Crotone conferma la sua vocazione di città dello Sport e che ha l'attenzione dei vertici dei vertici dello sport nazionale – ha dichiarato Frisenda - ringrazio ancora una volta il presidente del Coni Malagò con il quale abbiamo avviato un dialogo positivo e che sta dimostrando grande attenzione per lo sport crotonese così come ringrazio il presidente regionale Condipodero e la Federazione Italiana Giuoco Calcio».