La madre dell'esterno della Roma è discendente in linea diretta del signor Alfonso Palmieri nato a Rossano nel 1853

Alfonso Palmieri ed Emerson Dos Santos Palmieri. Stesso cognome ma nazionalità diverse. Italianissimo il primo. Italo-brasiliano il secondo. Da qualche ora anche per la Fifa che da quell'Alfonso Palmieri ha rintracciato "l'eleggibilità" azzurra. In poche parole l'esterno della Roma può essere convocato in Nazionale dal Ct Ventura. La curiosità? L'antenato del paulista è nato a Rossano, in provincia di Cosenza, il 12 maggio 1853.

Alessio Bompasso