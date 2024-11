Esordio più che positivo per le azzurrine nel primo impegno valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Sul prato dello stadio della città bruzia a segno Ferraresi e Ventriglia, doppietta per entrambe. Giovedì si torna al San Vito-Marulla contro la Francia

Lo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza ha visto il debutto della Nazionale Under 17 Femminile impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria. La formazione allenata da Jacopo Leandri ha battuto con un secco 4-0 la Slovenia, raccogliendo così gli applausi dei presenti.

Il match del Marulla inizia con le azzurrine subito propositive. Già dai primi minuti la Slovenia prova a contenere gli attacchi italiani ma deve capitolare già al 6' minuto, concedendo un calcio di rigore alla Nazionale di Leandri. Dal dischetto è Ferraresi a portare l'Italia in vantaggio. Il copione della prima frazione di gioco vede la formazione Under 17 italiana tenere il pallino del gioco, senza però trovare il gol del raddoppio. Si va dunque al riposo con il risultato di 1-0.

La ripresa del match inizia subito nel migliore dei modo per l'Italia. Al terzo minuto del secondo tempo, infatti, arriva il raddoppio delle Azzurrine con Ventriglia, e poco più tardi dal dischetto la terza rete di Ferraresi che firma la sua personale doppietta. La squadra di Leandri dilaga al 72': l'attaccante della Roma Rosanna Ventriglia trova il poker con un bel colpo di testa. Dalle tribune del San Vito Marulla arrivano i meritati applausi per le Azzurrine.

Nel finale la squadra di mister Leandri sfiora anche la quinta rete: in pieno recupero - dopo il traversone di Santoro - Ieva centra il palo dopo la deviazione del portiere sloveno Truntic. Il risultato non cambia più. Al triplice fischio le Azzurrine possono dunque fare festa. Nel prossimo impegno, in programma al Marulla, giovedì alle 17, l'Italia affronterà le campionesse europee in carica della Francia che nel frattempo questa mattina hanno battuto 2-0 la Scozia allo stadio "Real Cosenza".

Il tabellino

MARCATRICI: 6' pt rig. Ferraresi, 3' e 27' st Ventriglia, 12' rig. Ferraresi

ITALIA: Nespolo; Consolini (20' st Paniccia) Petruzziello, Di Girolamo, Santoro; Bedini (37' st Bertola), Cherubini, Pieri (20' st Ieva); Romanelli (37' st Mariotti), Ferraresi (31' st Copelli), Ventriglia. A disp.: Bucci, Pomati, Galli, Baccaro. All. Leandri

SLOVENIA: Truntic; Trost, Osolnik, Zajc, Medic; Psenicnik (33' st Kure), Krslijn Stojic (12' st Srot), Madon (43' st Doles); Gerbec, Plevel (33' st Makovec), Zagar (1' st Jakopic). A disp.: Galjot, Serec, Slapnik, Omejec Zidan. All. Kelenberger

ARBITRO: Bockova (Slovacchia). ASSISTENTI: Vargova (Slovacchia), Christodoulou (Cipro). IV UFFICIALE: Allayiouytou (Cipro)

Il calendario del Gruppo A3 (9-15 ottobre)

Prima giornata (9 ottobre)

Francia-Scozia 3-0

ITALIA-Slovenia 4-0

Classifica: ITALIA (d.r. +4) e Francia (d.r. +3) 3, Scozia e Slovenia 0

Seconda giornata (12 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Scozia (stadio ‘Real Cosenza')

Ore 17: Francia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta RaiSport)

Terza giornata (15 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Francia (stadio ‘Real Cosenza')

Ore 11: Scozia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta streaming sul sito FIGC)