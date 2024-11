Il ct Arrigoni li visionerà nel corso dello stage di due giorni a Coverciano

Ci sono anche un giocatore del Cosenza ed uno del Catanzaro nella lista della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro diramata dal tecnico Daniele Arrigoni. Da domani, a Coverciano, è in programma uno stage di due giorni, Al termine del raduno, gli azzurri disputeranno un'amichevole con la squadra Berretti della Pistoiese. La Rappresentativa Under 17 sarà impegnata tra poco più di una settimana al Torneo di Arco per la 46ª edizione del Trofeo “Beppe Viola”. Questi i convocati per lo stage. Portieri: Alborghetti (Albinoleffe), Raccichini (Sambenedettese), Corvi (Parma). Difensori: Micheli (Albinoleffe), Cassaghi (Como), Della Morte (Lucchese), Strumbo (Catanzaro), Castellani (Reggiana), Vitale (Modena), Corradini (Prato), Maffini (Carrarese), Petri (Livorno), Sokhna (Albinoleffe). Centrocampisti: Poledri (Cremonese), Cella (Cremonese), Bardini (Livorno), Gianelli (Cremonese), Liguoro (Reggiana), De Rose (Cosenza), Maroni (Mantova). Attaccanti: Galeandro (Albinoleffe), De Simone (Prato), Rodolfi (Albinoleffe), Caon (Viterbese Castrense), Scarpelli (Cremonese).

Francesco Pirillo