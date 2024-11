L’Altomonte dopo il pari di Malvito riparte ospitando il Campora. Per il Sersale la trasferta sul campo del Cassano Sybaris non sarà esente da pericoli

A quasi un terzo del campionato di Promozione girone A, arriva la nona giornata che presenta scontri interessanti con diversi incroci nelle prime e nelle ultime posizioni di classifica.

La solitaria capolista DB Rossoblù Luzzi, su tutti con 20 punti, ospiterà il Mesoraca che arriva allo scontro clou della giornata forte di altri 3 punti ottenuti nel recupero contro l’Amantea che la proiettano alla quarta posizione con un bottino di 16 punti. La capolista, diversamente dal cammino esterno ha sempre faticato in casa, su 4 gare ne ha pareggiato 2. Il Mesoraca fuori casa non conosce mezze misure, ne vince 2 e ne perde altrettanto. Resta comunque uno scontro tra titani, primo attacco e prima difesa del campionato (DB Rossoblù Luzzi) contro secondo attacco e seconda difesa (Mesoraca). Il tutto affidato alle cure del sig. Riccardo Montanaro della sezione arbitrale di Catanzaro.

Il Trebisacce con 17 punti e secondo in classifica, dopo la sconfitta interna subita sette giorni prima, ha voglia di riprendersi e l’occasione ghiotta sarà la trasferta contro lo Scalea inchiodato all’ultimo posto con solo due squilli. I giallorossi non conoscono sconfitta lontano dal proprio terreno di gioco e lo Scalea non conosce vittoria al comunale L0ngobucco. Attenzione, l’avvicendamento di allenatore con in nuovo incaricato Antonio Germano, oltre a qualche new entry nel parco giocatori, potrebbe aver innescato nuovi stimoli. Coordinerà il sig. Pierfrancesco Staffa della sezione arbitrale di Cosenza.

Il PLM Morrone, coabitando con il Trebisacce sulla seconda piazzola con 17 punti, ha necessità di non perdere terreno anche sfruttando il confronto interno con il Soccer Montalto fermo a 5 punti al penultimo posto. Per gli ospiti è fondamentale smuovere la classifica, serve nuova linfa per ridare morale ed entusiasmo ad una piazza che negli ultimi due tornei ha meravigliato tutti. Una gara nella gara, tanti gli ex rossoblù passati al PLM Morrone, tra questi Scarnato e i fratelli Prete. Arbitro della gara il sig. Matteo D'Addato della sezione arbitrale di Catanzaro.

L’Altomonte RC, sinora 15 punti, dopo il pari di Malvito, riparte ospitando il Campora piazzato in tranquillità al centro della classifica con 9 punti. Il cammino interno dei rossoblù si caratterizza con 2 vittorie, 1 pari e una sconfitta ma con una impressione sequenza di reti nei confronti interni che la incorona come migliore del campionato. Il Campora è pragmatico, sostanziale e ben disposto in campo, d’altronde la cura “Aceto” porta benefici.Su 4 gare esterne, ben 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Per gli amanti delle scommesse, se la categoria la prevedesse, sarebbero momenti di indecisione nel prevedere l’esito tra Cotronei e AEK Crotone, due squadre che si stanno distinguendo in alto negli esiti sinora conseguiti. Il Cotronei di Laratta con 14 punti non può più definirsi sorpresa, lotterà per i primi 5 posti. L’AEK Crotone, ricordando che arriva da matricola, tiene fede alle premesse, lo confermano i 13 punti conquistati. Pronostico da tripla per tenerla coperta. Luca Vita Carino della sezione di Paola dirigerà le operazioni arbitrali.

Il Sersale, 12 i punti in classifica, avrà di che preoccuparsi, la trasferta sul campo del Cassano Sybaris non è esente da pericoli, chiedere alla capolista. Il Cassano Sybaris, alla seconda consecutiva casalinga e soprattutto contro un’altra top class, non può concedersi il lusso di sbagliare ancora, i punti sono solo 7. Il confine dalla zona pericolosa non è distante e recuperare non è mai semplice. I giallorossi del Sersale sono specializzati nei pareggi, 6 in totale di cui 4 fuori casa su 4 disputate. Se vogliono mantenere le declamazioni iniziali, la sterzata si impone. Il tutto sarà annotato dal sig Gregorio Polistena di Soverato.

Sul campo rosetano, Juvenilia RCS e Malvito si affrontano con 1 solo punto di differenza a favore dei padroni di casa a quota 7e che negli incontri casalinghi non hanno mai sfigurato vincendone 2, pareggiandone 1 e perdendo in una sola occasione. Il Malvito, ringalluzzito dal pari interno imposto all’Altomonte RC, dopo l’approdo nell’area tecnica di Ciccio Molino, vorrebbe cambiare marcia. In trasferta, per i gialloverdi un solo pari e ben 3 sconfitte. Le due squadre, comunque, condividono la stessa tipologia dell’impianto di gioco, la terra battuta non sarà ostacolo per nessuno, quello rosetano con più spazi tra le linee di confine e le delimitazioni murarie. Arbitro dell’incontro il sig. Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Amantea e VE Rende condividono la stessa zona di militanza, entrambe stabili in quella rossa rispettivamente con 6 e 5 punti. Difficile pensare a un pronostico, il fattore campo l’Amantea l’ha sfruttato solo in una occasione, segno X in altre 2 gare e perdita nell’altra. Non certo esaltante il percorso esterno del VE Rende, 3 sconfitte e 1 pari non possono essere incoraggianti. Ma il campo spesso è capace di sovvertire la ragione. Vanessa Tempesta della sezione di Rossano dirigerà un incontro non certo facile.

Insomma, una giornata che probabilmente produrrà ancora certezze, la spesso richiamata amalgama dovrebbe essere imperniata e producente. Senza contare i movimenti del mercato dicembrino oramai alle porte che potrebbe cambiare gli scenari attuali. Sempre pronti a raccontare le vicende di questo sport.