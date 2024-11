Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Tra le squadre di Eccellenza vincono Rossanese, Castrovillari e Vigor Lamezia. Perde invece il Rende, sconfitto dalla corazzata di Promozione DB Rossoblù Luzzi. La nobile decaduta Morrone, pareggia in casa 1-1 con il Rende 2017, nel derby tra due squadre di Promozione. Tra le 16 sfide punteggio tennistico in Virtus Rosarno - Melicucco e Melito Pro Pellaro, entrambe le squadre che giocavano in casa hanno infatti vinto con il risultato di 7-0.

Nel girone 1 la Rossanese conquista i 3 punti battendo 4-0 la Juvenilia Roseto. Tra le squadre del massimo campionato regionale vincono anche il Castrovillari, 1-0 al Cassano Sibarys, e la Vigor Lamezia che supera 2-0 il Campora. Cade invece il Rende sconfitto 2-0 dalla corazzata di Promozione DB Rossoblù Luzzi.

La matricola Malvito supera 3-1 lo Scalea, mentre nel derby tra due formazioni di Promozione la Morrone pareggia in casa contro il Rende 2017. Al gol di Renato Prete, replica il calcio di punizione rendese trasformato da Francesco Gaudio. Finiscono sull’1-1 Sersale – Mesoraca e Isola Capo Rizzuto – Cotronei. Mentre il Maida batte 3-2 il Caraffa. Il Capo Vaticano vince 2-0 sul campo del San Nicola Chiaravalle.

Tre punti anche per lo Stilomonasterace che supera 3-1 il Guardavalle. Zero a Zero tra Gioiosa Jonica e Bovalinese. Mentre a Rosarno va in scena il festival del gol. I padroni di casa della Virtus, ne fanno ben 7 al Melicucco. Il gol di Carbone permette alla Deliese di vincere di misura in casa del Val Gallico. Vince anche l’Africo che batte 3-0 il Bianco.

Il Melito gioca a tennis con la Pro Pellaro sconfitta per 7-0. Domenica alle 16 l’ultima giornata della fase a gironi, poi per le squadre di Eccellenza e Promozione si aprirà la settimana che condurrà alla prima di campionato.

Ecco di seguito i risultati della seconda giornata e il programma delle ultime 16 sfide dei triangolari in programma domenica 8 settembre.

I risultati e le prossime sfide

Girone 1:

Trebisacce-Rossanese 4-1

Rossanese - Juvenilia Roseto 4-0

Domenica; Juvenilia Roseto - Trebisacce

Girone 2:

Altomonte-Castrovillari 5-3

Castrovillari - Cassano 1-0

Domenica Cassano - Altomonte

Girone 3:

Scalea-Praiatortora 0-5

Malvito - Scalea 3-1

Domenica Praiatortora - Malvito

Girone 4:

Rende 2017 - Paolana 0-2

Morrone - Rende 2017 1-1

Domenica Paolana - Morrone

Girone 5:

Soccer Montalto-Rende 2-1

Rende - Db Rossoblù Luzzi 1-2

Domenica: DB Rossoblù Luzzi - S. Montalto

Girone 6: Amantea-Vigor Lamezia 2-0

Vigor Lamezia - Campora 2-0

Domenica Campora - Amantea

Girone 7:

AEK Crotone-Isola Capo Rizzuto 2-1

Isola CR - Cotronei 1-1

Domenica Cotronei - AEK Crotone

Girone 8:

Mesoraca-Soriano 1-1

Sersale - Mesoraca 1-1

Domenica Soriano - Sersale

Girone 9:

Caraffa-Gioiese 0-3

Maida - Caraffa 3-2

Domenica: Gioiese - Maida

Girone 10:

C. Vaticano-Palmese 0-0

San Nicola Chiaravalle - Capo Vaticano 0-2

Domenica: Palmese - San Nicola Chiaravalle

Girone 11:

Guardavalle-Ardore 0-0

Stilomonasterace - Guardavalle 3-1

Domenica: Ardore - StiloMonasterace

Girone 12:

Bovalinese-S. Luca 1-1

Gioiosa J - Bovalinese 0-0

Domenica: San Luca - Gioiosa J.

Girone 13:

Melicucco-Cittanova 1-2

V. Rosarno - Melicucco 7-0

Domenica: Cittanova - V. Rosarno

Girone 14:

Deliese-ReggioRavagnese 0-0

Val Gallico - Deliese 0-1

Domenica ReggioRavagnese - Val Gallico

Girone 15:

Bianco-Brancaleone 3-4

Africo - Bianco 3-0

Domenica: Brancaleone - Africo

Girone 16:

Pro Pellaro-Bocale 0-2

Melito - Pro Pellaro 7-0

Domenica: Bocale - Melito