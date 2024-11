Nella città napitina gli istituti di ogni ordine e grado venerdì resteranno chiusi. Predisposto anche uno speciale dispositivo traffico per consentire lo svolgimento della gara

Pizzo si prepara a ospitare la partenza della 7° tappa del Giro d’Italia 2018, in programma venerdì 11 maggio, con arrivo a Praia a Mare, nel cosentino.

«Un grande evento sportivo e mediatico - ha commentato il sindaco Gianluca Callipo - che accenderà i riflettori sulla Città napitina, contribuendo a veicolare la sua immagine turistica e a promuovere il territorio. In passato la massima competizione ciclistica italiana è già passata da Pizzo, ma questa volta la nostra Città avrà l’onore di ospitare la partenza della tappa calabrese».

Un appuntamento di particolare rilievo che sta impegnando a fondo il Comune di Pizzo (VV) affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Venerdì mattina tutte le scuole pubbliche di Pizzo, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse. Fondamentali anche le disposizioni in materia di viabilità cittadina, elaborate in collaborazione con la Prefettura, la Questura, le altre forze dell’ordine e la direzione della corsa. Per consentire il corretto svolgimento della gara alcune strade saranno interdette al traffico già dal giorno prima, 10 maggio, con divieto assoluto di sosta e di transito.

Ecco, nel dettaglio, il dispositivo traffico a Pizzo



Lungomare C. Colombo e Via Sanità (dietro ex Kaipira) giorno 10 maggio dalle ore 17 (la sosta è vietata già dalle ore 15) fino alle ore 19 del giorno 11 maggio 2018.



Parcheggio sterrato della Marina ed area dietro al Forte della Monacella interdette ai veicoli il 10 maggio dalle ore 15 fino alle ore 19 del giorno 11 maggio 2018.



Parcheggio Largo Licastro giorno 10 maggio dalle ore 15 alle ore 19 (ospiterà Area parcheggio Direzione).



Via Alcide De Gasperi giorno 11 maggio dalle ore 07 alle ore 15 (destinata al Ring ammiraglie).



Parcheggio Borello giorno 11 maggio dalle 07 alle ore 15 (parcheggio Stampa).



Strada provinciale 522 da Vibo Marina a via Marcello Salomone giorno 11 maggio sarà interdetta al transito ed alla sosta dalle ore 07 alle ore 15.



Pizzo Stazione giorno 11 maggio dalle ore 7 alle ore 15 Via M. Salomone - SP 522 (Quartieri Prangi e Marinella), il giorno 11 maggio sarà chiusa al traffico veicolare già dalle 11 e fino alle 14, mentre la sosta sarà vietata per l’intera mattinata.



Sarà inoltre vietata la sosta nel Parcheggio Papa (solo parte inferiore) giorno 11 maggio dalle ore 05 alle ore 18, mentre nel Parcheggio Parrera sosta vietata già dal 10 maggio dalle ore 17 alle ore 15 del giorno 11 maggio. Durante tutta la mattinata, alla Marina di Pizzo, sarà aperto al pubblico il “Villaggio del Giro”, con stand e animazione, mentre dalle ore 11 in Piazza della Repubblica sarà presente la carovana commerciale.