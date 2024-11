Per la scuola di danza l asd Trilly dance di Nocera Marina nuove soddisfazioni e nuovi traguardi. La scuola di danza del centro del Tirreno lametino diretta dalla maestra Ramona La Pira è ormai un punto di riferimento nella zona per i ragazzi e le ragazze che vogliono intraprendere questa disciplina. L’ultimo successo in ordine cronologico è stato quello ottenuto nelle gare di ginnastica ritmica nazionale che si sono svolte al palasport Villa Romiti di Forlì. Nel corso della competizione tre bimbe della scuola di danza della maestra La Pira hanno conquistato il podio più alto. Si tratta Flavia Vescio, Ludovica Belvedere e Dalila Puteri. Grande soddisfazione si è registrata nel centro tirrenico per il prestigioso traguardo raggiunto dalle tre bimbe noceresi per la gioia dei genitori e di tutti gli abitanti della popolosa frazione di Marina di Nocera Terinese.