Il commento di Raffaele Pilato in merito al ruolo che andranno a svolgere tre tecnici e anche per la riconferma di Mirarchi alla guida della Lnd della Calabria

Nella recente Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti della Calabria, oltre alla riconferma di Saverio Mirarchi alla presidenza, vi è stato spazio anche per alcune nomine.

Fra queste, ve ne sono state alcune che hanno riguardato la figura di tre allenatori, nello specifico Bruni, Sergi e Modafferi, che rappresenteranno i tecnici calabresi nell’Assemblea federale che andrà ad eleggere il presidente della Figc.

Proprio in merito a queste nomine, vi è stato l’intervento del presidente regionale degli allenatori della Calabria, Raffaele Pilato, il quale ha inteso esprimere la propria soddisfazione «anche a nome degli allenatori calabresi» per i tre tecnici corregionali «eletti quali delegati all’Assemblea Federale della Figc». Venerdì si è infatti tenuta l’Assemblea nella quale, fra le altre cose, vi è stata la nomina di Nicola Sergi e Vincenzo Bruni, eletti tra i delegati professionisti, e Pino Modafferi, eletto tra i dilettanti. «A loro – aggiunge Lele Pilato - i migliori auguri per l’importante risultato raggiunto e per il prestigioso onere di rappresentare i tecnici italiani nell’Assemblea Federale che eleggerà il nuovo presidente della Figc».

Quindi il presidente degli allenatori calabresi ha rivolto gli auguri «per un proficuo lavoro anche all’amico Saverio Mirarchi rieletto presidente della Lnd Calabria per il prossimo quadriennio olimpico, sicuro che insieme a tutto il Direttivo, si possa lavorare in condivisione nell'interesse esclusivo del calcio calabrese».