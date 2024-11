Il presidente Domenico Gallo: «Sono entusiasta per il risultato in quanto ottenuto al termine di un eccellente lavoro di squadra, di attaccamento alla maglia e il risultato dei grandi sacrifici delle atlete durante l’arco dell’intera stagione»

Una Calabria Swim Race in grande spolvero ai Campionati Italiani Master 2023 svolti a Riccione dal 27 giugno al 2 luglio. La compagine catanzarese del duo Domenico Gallo-Mirella Mirarchi conquista un altro storico traguardo e sbalordisce in abito nazionale con la conquista di ben sei medaglie (due ori, tre argenti ed un bronzo). Risultato questo impensabile alla vigilia e che proclama il team catanzarese, ben diretto dall’allenatore Antonio Corapi, la prima società calabrese a conquistare nel settore Master ben sei medaglie in un campionato italiano.

Una Cristina Bertucci in splendida forma conquista l’argento negli 800 stile libero (10’09.66) Master 30 e si ripete nella giornata successiva nei 200 dorso (2’51.11). Una vera battaglia di resistenza e costanza nella prima gara dalla lunga distanza e si trasforma in regina della specialità e dalla tecnica sopraffina nel dorso della seconda giornata.

Altri super risultati arrivano da Alina Pislari che porta un bronzo nei 50 dorso (35.09) e il giorno dopo con una gara strepitosa vince l’oro nei 100 dorso (‘1’16’’44) Master 35. Grande performance nella prima gara dove solo la piastra elettronica ha capito l’ordine di arrivo lasciando tutta la tribuna dello Stadio del Nuoto in piedi, mentre nella seconda gara un vero e proprio rullo compressore che sgretola gli avversari da metà percorso in avanti.

Nel settore maschile poi e’ arrivata la conferma di Vincenzo Foglia che nei 200 rana conquista l’oro (Categoria M70) con uno splendido 3’27.49, in una gara dominata sin dall’avvio, mentre nei 50 rana (39.31) un argento che brucia. Gara persa per soli 0.08 centesimi di secondo a vantaggio di Arcangelo Marciano della Meridiana Nuoto Taranto. Finale amaro nell’ultima gara, i 100 rana, la sua specialità, che conclude con una squalifica.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente del sodalizio Domenico Gallo per il risultato ottenuto: «Un successo che premia il lavoro, l'impegno e i sacrifici della società, del tecnico Antonio Corapi e degli atleti che hanno sposato il progetto master Calabria Swim Race. Aver partecipato ai Campionati Italiani e soprattutto aver vinto 6 medaglie in questa manifestazione è per tutti noi motivo di grande orgoglio».

«Sono entusiasta – ha proseguito – per le medaglie conquistate da Cristina Bertucci ed Alina Pislari in quanto ottenute al termine di un eccellente lavoro di squadra, di attaccamento alla maglia ed il risultato dei grandi sacrifici di entrambe le atlete durante l’arco dell’intera stagione. Risultato sbalorditivo anche perché ottenute in un momento di grande trasformazione del nostro settore master in quanto preferiamo dare maggior attenzione all’intero gruppo squadra che al singolo individuo. Negli ultimi due anni, infatti, abbiamo allontanato ed accompagnato alla porta diversi atleti e continueremo a farlo per quei tesserati che interpretano il nuoto master senza regole e con la solo arroganza dell’individualità».

«Per quanto riguarda le medaglie conquistate dal crotonese Enzo Foglia, invece, mi risultano dal sapore diverso che resteranno ugualmente negli annali delle conquiste Calabria Swim Race, ma ottenute da un atleta solista che ha dimenticato rapidamente i benefit concessi in questi anni e non rientrando più nei piani tecnici non vestirà mai più i colori della nostra società», conclude.