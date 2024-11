Continua la scalata al successo sportivo per il cosentino Giovanni Tocci con una prestazione eccellente ai Campionati italiani assoluti estivi Indoor di tuffi a Bolzano (24 -26 maggio), ultima gara utile per le qualificazioni ai Mondiali di luglio e agli Europei di agosto.

Dopo il secondo posto nelle eliminatorie di questa mattina, dietro a Lorenzo Marsaglia, il tuffatore cosentino conquista il primo posto nella finale del trampolino 1 metro con 22,80 punti di differenza. Al netto di sei tuffi eseguiti in maniera quasi esemplare, Tocci (Centro sportivo esercito – Cosenza nuoto) ha ottenuto il titolo di Campione italiano con 390,90 punti dalla sua specialità preferita.

La Gara

Secondo Marsaglia appunto (Cs Marina Militare – CC Aniene Roma) con 368.10, terzo Andrea Chiarabini (GS Fiamme Oro) a 356.70 punti. Fra gli altri calabresi in gara, da registrare anche il quinto posto di Francesco Porco (GS Fiamme Oro – Cosenza Nuoto) con 366,45 punti e l’ottavo di Antonio Volpe (Cosenza Nuoto) con 258,35 punti.

Tocci, già qualificato dal trampolino 1 metro sia per la rassegna continentale che per quella iridata, tornerà in vasca domattina per le eliminatorie della gara del trampolino 3 metri.