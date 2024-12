Mancano ormai poco più di due mesi ai campionati mondiali di nuoto in acque gelide, in programma dal 14 al 18 gennaio prossimo in Trentino. In un’edizione che si preannuncia da record per numero di iscritti, al momento oltre 700 atleti provenienti da svariati paesi, numerosa sarà la rappresentativa italiana con i suoi 74 atleti, tra i quali non poteva mancare il cosentino Egor Tropeano, già campione mondiale nell’ultima edizione a Tallinn. L’atleta è originario di Mendicino.

Tropeano si allena al momento in Turchia, dove vive alcuni periodi dell’anno con la compagna, Bengisu Avci, anche lei campionessa di nuoto. Per uno strano gioco del destino, i mondiali si svolgeranno proprio a Molveno, dove circa 20 anni fa, il giovanissimo Tropeano aveva già gareggiato con la rappresentativa calabrese, in quanto campione regionale della categoria esordienti.

Laureato in Economia presso l’Università della Calabria, Tropeano ha collaborato con la stessa Unical in qualità di tutor per l’internazionalizzazione. Attualmente svolge la professione di digital marketer e comunicatore per varie aziende, ma nel tempo libero continua a dedicarsi con la passione di sempre allo sport ed alla tutela degli animali.