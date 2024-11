La società Calabria Swim Race di Catanzaro ha vinto la coppa Fin Calabria di nuoto riservato alla categoria Master. La finale della competizione, organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto e disputata a Squillace Lido, ha proclamato vincitrice la società catanzarese, capace di totalizzare il maggior numero di punti conseguiti durante le due Tappe Fin Calabria, la prima svolta nella piscina “Vinicio Caliò” di Catanzaro. Protagoniste le società Aqa Cosenza, Anzianotti Nuoto, Pianeta Sport Rc, Calabria Swim Race, Catanzaro Nuoto, Il Gabbiano Paola, Esperienza Nuoto, Gruppo Atletico Sportivo, Italica Sport Rc, Kroton Nuoto, Nuotatori Krotonesi, Penta Vibo, Rende Nuoto, C.S.Portici, Albatros, Pol. Palermo, Pol. Waterpolo Palermo, Sicilia Nuoto e Swim Blu con ben oltre 240 atleti partecipanti in rappresentanza di ben 19 società per 610 gare disputate. Si è ripartiti, dunque, dai punteggi acquisiti nella prima tappa svolta nel mese di Dicembre, che vedeva al comando provvisoriamente l’Aqa Cosenza con 48.934 punti, al secondo posto la Calabria Swim Race di Catanzaro con 47.960 punti ed al terzo posto per l’altra catanzarese Gas con 36.502. Poi a seguire Kroton Nuoto, Rende Nuoto e Catanzaro Nuoto.

La formazione giallorossa della Calabria Swim Race, ben diretta del tecnico Antonio Corapi, al termine di una prestazione perfetta, si è posizionata al primo posto della graduatoria finale conquistando complessivamente ben 122.137,01 punti. Al secondo posto il Gruppo Atletico Sportivo con 77.928,76, al terzo Kroton Nuoto con 57.855,64, poi a seguire Aqa Cosenza Nuoto e Rende Nuoto. Da segnalare il quarto posto della Aqa Cosenza Nuoto che per il ritardo nell’iscrizione degli atleti è stata esclusa dall’assegnazione dei punti conquistati nella seconda tappa. Ad ogni modo, la compagine rossoblù dei fratelli Zicarelli non avrebbe ugualmente conquistato il primo posto avendo ottenuto “in vasca” nelle due tappe, complessivamente 119.088,22, punteggio al di sotto di quello ottenuto dalla vincitrice del trofeo.

Un successo dunque schiacciante quello conquistato dalla Calabria Swim Race di Catanzaro, che si è aggiudicata il primo gradino del podio staccando notevolmente le concorrenti ed ottiene un altro prestigioso trofeo da aggiungere in bacheca. Determinanti la forza del gruppo e le individualità dei singoli capaci di raggiungere punteggi di livello assoluto con oltre 2000 punti individuali conquistati da Cristina Bertucci, Paolo Atzeni, Alina Pislari, Lorenzo Scarfone, Vincenzo Vaiti, Giacomo Farrelli, Antonio Saraco, Dario Avellone, Antonio Corapi, Giuseppe Pitardi e Francesco Cosentino e le conferme di Francesco Caridà, Giacomo Cimarrusti, Esrom Borelli, Matilde Eleonora Rotella, Giuseppe De Masi, Fabio Grano, Rosa Costa, Salvatore Guarnaccia, Francesco Denaro, Aldo Caracciolo, Patrizio Ursino e Gregorio Barbieri. Poi le performance convincenti di Nicola Garcea, Giuseppe Placanica, Alessandro Cintorino, Valentina Pristerà, Danila Letizia, Alessandra Scozzafava, Claudio Leone, Cristian Luna, Ketty Sinatora e Francesco Scervino nonché i miglioramenti individuali, in termini cronometrici, da parte di Gregorio Alcaro, Andrea Giglio, Silvia Varchera, Carmine Napolitano, Vincenzo Casale, Raffaele Leone, Armando Priamo, Vincenzo Crescenzi, Raffaele Leto e Marco Mirabella. Tutti hanno dato il loro contributo e nuova linfa vitale al gruppo per raggiungere l’importante risultato.

Grande soddisfazione del presidente della Calabria Swim Race, Domenico Gallo: «Un successo che premia il lavoro, l’impegno e i sacrifici di dirigenti, tecnici ed atleti – ha sottolineato Gallo - Aver vinto questa manifestazione è per tutti noi motivo di grande orgoglio e c’è grande soddisfazione per la crescita in questo settore nella nostra società. Era il principale obiettivo master di questa stagione ed aver superato società date alla vigilia per favorite è sinonimo di programmazione e compattezza del gruppo nei momenti salienti della stagione. Portiamo a casa questo grande trofeo con il pensiero già rivolto alla prossima vittoria».