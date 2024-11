L’atleta sarà in città il 20 dicembre per una festa degli sport acquatici che registrerà anche la partecipazione di tre “star” cosentine: Maurys Perez, Giovanni Tocci e Francesca Pomeri

Gregorio Paltrinieri, medaglia d’oro olimpica nei 1500 stile libero conquistata nell’estate scorsa a Rio de Janeiro, sarà a Cosenza il 20 dicembre prossimo. Il nuotatore, campione del mondo in carica dei 1500 metri e primatista europeo di questa distanza, sia in vasca lunga che in vasca corta, e degli 800 metri in vasca lunga, sarà ospite del Cogeis, il Consorzio che gestisce la piscina di Cosenza, per un’intera giornata.



Al mattino, alle 10,30, incontrerà gli studenti del liceo scientifico sportivo “Valentini” di Castrolibero, mentre nel pomeriggio, appassionati e fan potranno raggiungerlo in piscina. Ad arricchire quella che si preannuncia come una vera festa del nuoto saranno Amaurys Perez, il cubano “naturalizzato” cosentino già giocatore della Pallanuoto Cosenza, oggi “star” della televisione e allenatore della Pallanuoto Cosenza maschile che gioca in B, Giovanni Tocci, sesto posto nei tuffi alle Olimpiadi del Brasile, orgoglio bruzio, e Francesca Pomeri, talentuosa pallanuotista cosentina medaglia d’argento a Rio con la Nazionale italiana. All’evento è legata la raccolta fondi per Telethon.