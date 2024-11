Con la medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest, Giovanni Tocci supera se stesso portando in alto il nome non solo dell’Italia ma della Calabria in modo particolare.

Non è nuovo a questo tipo di imprese. Ma con la medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest, Giovanni Tocci supera se stesso, portando in alto il nome non solo dell’Italia ma della Calabria in modo particolare. Il 22 enne tuffatore cosentino, tesserato con il Cosenza Nuoto e l’Esercito, è stato superato solo dai due cinesi Peng Jianfeng e He Chao, portando comunque a casa la sua prima medaglia internazionale in carriera.





Podio azzurro dopo dieci anni

Il terzo posto dal trampolino di un metro è un traguardo strepitoso per Tocci e tutto il paese che aspettava un podio maschile dal 2007, dai tempi di Christofer Sacchin.

Dopo il bronzo di Elena Bertocchi, arriva dunque quella targata Tocci, firmando un’impresa quasi storica. Il cosentino si piazza a soli quattro punti dalla medaglia d’oro regalando una gioia azzurra.

La gara

Buona partenza. Nel terzo salto, doppio e mezzo indietro raggruppato, Tocci commette un piccolo errore in entrata, che gli costa due posizioni. Ma il cosentino non sbaglia l'ultimo tuffo, triplo e mezzo avanti raggruppato, conquistando quindi il gradino più basso del podio. Dopo l'argento agli Europei di Londra 2016 sempre nel trampolino da 1 metro, per Tocci, questa è la sua prima medaglia in una competizione internazionale.