L'attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi è pronto a tuffarsi nel mondo del calcio reggino. La sua cordata ha infatti completato la documentazione per la manifestazione d’interesse ed è fra le tre che potrebbero avere onore e onere di ricostituire il calcio a Reggio Calabria.

Intercettato dai microfoni di LaC News24 il patron dell’Università Nicolo Cusano ha sottolineato: «Spero che il sindaco scelga in maniera oggettiva anche chi può dare più continuità alla Reggina. I tifosi e il club mi stanno cari, non si poteva non fare il campionato di Serie D. Noi però l’accompagneremo fino alla Serie C, se c’è qualcuno con più ambizione sono più felice. Noi faremo quello che abbiamo detto: riporteremo la Reggina nel calcio professionistico, la accompagneremo in Serie C»

Anche per questo, probabilmente, è arrivata sul finale di partita la sinergia con un altro gruppo, quello di MyEnergy. «È funzionale all’idea mia di accompagnare la Reggina in C - spiega Bandecchi - Questi altri signori può darsi che decidano di andare avanti, si appassionino in una certa maniera. Noi siamo la luce conduttrice di questo tipo di operazione. Reggio Calabria ha bisogno di cominciare ad avere una squadra forte a livello societario, senza troppe chiacchiere. L’Università Cusano è garante, le cose o si fanno bene o non si fanno. Chi è socio con noi rappresenta un buon profilo. Detto questo intanto si fa questo campionato, si spera, se toccherà a noi, di riportare la Reggina nel calcio dei professionisti. Poi se si è presentato qualcuno di eccezionale, io non voglio essere di nessun impianto».

Sarà una squadra che proverà a vincere subito il campionato? Bandecchi non ha dubbi: «Se toccherà a noi, noi vogliamo vincere (ride). Poi potremmo anche perdere, ma nessuna squadra di calcio deve scendere in campo per perdere. E la Reggina è la Reggina, deve uscire velocemente da quest’impiccio della Serie D, che è dura. Poi deve tentare di ricominciare la scalata dalla Serie C. Ricordiamoci che sul campo la Reggina aveva ottenuto grandissimi risultati».

E sul nome, Bandecchi chiosa: «Si chiamerà Reggio Football Club, ma io la chiamerò Reggina (ride ancora, ndr)».