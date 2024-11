Dopo l'esclusione della Reggina dal campionato di Serie B e il fallimento della società amaranto guidata dal patron Felice Saladini, il calcio a Reggio Calabria dovrebbe ripartire dal gruppo La Fenice. La scelta non è ancora ufficiale ma sembra essere questa la direzione, che potrebbe venire comunicata ufficialmente nella conferenza stampa indetta per le ore 18. Queste sono le indicazioni che filtrano dal (doppio) tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Presidente del CONI Regionale, Maurizio Condipodero, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, Stefano Poeta, i dirigenti comunali Francesco Consiglio, Dirigente Settore Finanze e Tributi, e Demetrio Barreca, direttore Generale del Comune nonché RUP, Responsabile Unico del Procedimento. In più parteciperanno Gianni Latella, delegato comunale allo sport, il sindaco metropolitano f. f. Carmelo Versace in qualità di rappresentante dell’ente proprietario del Centro Sportivo Sant’Agata.

Forti discussioni

I toni nelle ultime ore si sono alzati vertiginosamente. La partita, sin da subito, è stata a due: da una parte il progetto Bandecchi-MyEnergy, dall’altra quello de “La Fenice Amaranto”, facente capo il dottor Minniti, imprenditore catanese. Mai davvero in gioco la terza candidatura, che portava a Francesco Agnello. Entrambe le realtà sopracitate sono legate a doppio filo al mondo accademico: da una parte l’Università Niccolò Cusano, dall’altra l’e-Campus. E non è un segreto di stato che sia Bandecchi che Minniti, oltre al rilancio del calcio reggino, hanno nel mirino anche quello dell’Università per stranieri Dante Alighieri. E non è certo un’idea nata negli ultimi giorni.

La doppia opzione a disposizione ha letteralmente spaccato i pareri di coloro che sono stati chiamati a valutare le due domande. A pesare contro Bandecchi, inizialmente favorito, sono state, paradossalmente, le sue parole. L’intenzione, ribadita anche ai nostri microfoni, di “accompagnare la Reggina solo fino alla Serie C”, non ha convinto Brunetti, ne parte della tifoseria. E così facendo ha aperto la strada alla risalita delle quotazioni de La Fenice, il primo gruppo a presentare la manifestazione d’interesse.

Conferenza Stampa

Tutto dovrebbe essere chiarito e ufficializzato alle 18: è stata annunciata una conferenza stampa in cui il sindaco Brunetti, il soggetto politico che prenderà l’effettiva decisione, potrebbe comunicare al mondo amaranto chi sarà il responsabile del nuovo corso.