Piccola, doppia, svolta per quanto riguarda la nuova Reggina. Il neonato club amaranto guidato da Virgilio Minniti, dopo le enormi polemiche degli ultimi giorni ha messo a referto un nuovo doppio colpo. Il primo riguarda la denominazione: è addio parziale con Fenice Amaranto, che sarà sostituita da LFA Reggio Calabria.

La proprietà, vedendo la risposta della tifoseria, ha optato per integrare il nome della città, non potendo però eliminare completamente i riferimenti alla prima formula adottata per via dei regolamenti Figc. La speranza è che questo possa placare i primi attriti con la città, molto scontenta di non essere rappresentata nella denominazione sociale

Firma l’allenatore

In panchina, invece, ecco Bruno Trocini: l’ex Fidelis Andria allenerà la squadra, con l’ufficialità attesa a brevissimo.