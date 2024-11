Guarascio ha dato l’ok al direttore sportivo silano Stefano Trinchera che porta al Marulla il difensore veneto e l’attaccante siciliano

Giornata proficua per la squadra del Cosenza Calcio. Due gli acquisti eccellenti nelle ultime ore. Il Cosenza comunica l’acquisizione dall’Empoli del diritto alle prestazioni sportive del difensore Luca Bittante (classe 1993 scuola Fiorentina ed ex Cagliari), che approda in rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2019. Indosserà la casacca rossoblu anche Gianluca Litteri. Il centravanti catanese, compirà 31 anni il prossimo 6 giugno. Il presidente Eugenio Guarascio si è convinto ed è riuscito a superare la concorrenza del Carpi. Al Venezia dovrebbero andare i 300mila euro chiesti e l’attaccante arriva a titolo definitivo. Da parte sua il club emiliano non è andato oltre la richiesta del prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale del Cosenza che avrebbe raggiunto l’intesa sulla base di un contratto triennale.