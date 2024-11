Il sindaco Franz Caruso lo aveva annunciato dai nostri canali lo scorso undici luglio. Lo stadio Marulla di Cosenza sarà destinatario di un finanziamento di 7 milioni di euro da parte della Regione Calabria per un sostanziale restyling. Il decreto da parte della Cittadella è atteso da quattro mesi, ma in questo lasso di tempo Palazzo dei Bruzi ha adempiuto ad una serie di pratiche propedeutiche all’erogazione. Di recente aveva prodotto un importante documento: il Documento di indirizzo alla progettazione (dip) che la giunta aveva approvato di recente. L’atto è considerato strategico, perché tramite esso vengono individuati le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il tutto in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare.

Restyling Marulla, consiglio comunale per ok definitivo al finanziamento

La convenzione stipulata mira a modernizzare e valorizzare la struttura sportiva, rendendola più funzionale e accogliente. La riqualificazione dello stadio non solo intende migliorare le condizioni per gli eventi sportivi, ma anche favorire l’uso della struttura per manifestazioni culturali e sociali, contribuendo così a una maggiore integrazione nella vita cittadina. Per chiudere i giochi manca un ultimo passaggio. L’approvazione del pubblico consesso bruzio del Dip, passato anche nella commissione Lavori Pubblici presieduta da Concetta De Paola. Il Documento di indirizzo alla progettazione, infatti, necessita anche del semaforo verde del consiglio comunale. Continua a leggere su Cosenzachannel.it