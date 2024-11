Il trequartista proviene dal Pescara ed è un calciatore inglese

Continua il calciomercato del Crotone Calcio: dopo Marco Capuano, il club rossoblu ha preso in prestito dal Pescara Ahmad Benali. La presentazione del giocatore è avvenuta nella mattinata di giovedì alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna junior.

Classe 1992, Benali è un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B) prima di passare al Pescara, dove ottiene la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha messo a segno, alla sua prima stagione nella massima serie, ben 6 reti, mentre nei primi mesi dell’attuale stagione, in cadetteria con il Pescara, ha realizzato 4 gol in 15 presenze.

Il direttore generale Vrenna, durante la conferenza stampa di presentazione, ha fatto anche il punto del calciomercato degli squali che sembrerebbe chiuso. Si sta trattando una vecchia conoscenza del club: si tratta di Federico Ricci, attaccante, che ha militato nel Crotone dal 2014 al 2016.