Un'idea nata per quei calciatori che vogliono sfruttare anche il periodo estivo per non fermarsi e curare ogni dettaglio a 360°

Il calcio non si ferma mai ed è in continua evoluzione, ma è proprio qui che sta la bravura: saperlo innovare ma non perdendo in efficienza. Sta per nascere infatti un nuovo progetto che prende il nome di Off-Season Cosenza.

Il progetto Off-Season

Off-Season Cosenza non è il solito progetto, comune nella moltitudine, ma si differenzia innanzitutto per una caratteristica: è il frutto di un'amicizia nata sui campi di calcio e cresciuta nel tempo. Luigi Dodaro e Mattia Gagliardi hanno sempre calcato il terreno di gioco, e con il destino che li ha fatti incontrare grazie alla stessa passione condivisa e alla stessa voglia di migliorarsi e di costruire qualcosa di concreto. Ogni estate infatti, al termine delle stagioni calcistiche, il Real Cosenza, la società dove entrambi sono cresciuti calcisticamente e hanno mosso i primi passi, offre loro la possibilità di continuare ad allenarsi. Un gesto che nel tempo è diventato una vera e propria routine di crescita e preparazione.

Ecco come nasce l'idea

Proprio da qui è nata l'idea, quella cioè di dare la stessa opportunità ad altri ragazzi che, proprio come Dodaro e Gagliardi, vogliono sfruttare il periodo estivo per non fermarsi, per curare ogni dettaglio e per crescere a 360°. Così è nato Off-Season Cosenza, un percorso strutturato con staff qualificato, sessioni sul campo, palestra, fisioterapista, recupero dagli infortuni, lavoro personalizzato e persino un supporto mentale.

Un'occasione per chi crede davvero che il successo si costruisca quando gli altri si fermano e chi sogna in grande, non si ferma mai. I dettagli portano alla formazione e alla conquista, perché il sudore della fronte si trasformerà poi in soddisfazione e risultati concreti. Quelli di un professionista.