Di seguito le possibili formazioni titolari scelte da Modesto, Aglietti e Zaffaroni. Crotone, Reggina e Cosenza, scenderanno questa sera in campo per disputare la quinta giornata del campionato di Serie B. Il Crotone riceverà allo Scida il Lecce e, la squadra di Modesto, ha come obiettivo quello di centrare il primo successo stagionale in campionato. Gli squali sono infatti reduci da 3 pareggi e una sconfitta.

Pordenone contro Reggina. Incrocio friulano per la squadra di Aglietti che sogna il quinto risultato utile consecutivo, oltre che la prima vittoria stagionale in trasferta. Discorso completamente opposto per i ramarri, ancora a secco di punti e di gol in questo campionato.

Dopo il pari per 1-1 conquistato al Curi di Perugia, il Cosenza di mister Zaffaroni ospiterà il Como. Al Marulla i lupi dovranno fare a meno del centrocampista Luca Palmiero, squalificato nel match contro i grifoni. L'attacco dei silani dovrebbe essere guidato dal tandem Caso-Gori con Millico, Kristofferson, Pandolfi che partiranno dalla panchina.

QUI SQUALI - Crotone - Lecce (ore 20.30)

Crotone (3-5-2): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. Allenatore: Modesto

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Lucioni, Gallo; Björkengren, Hjulmand, Gargiulo; Olivieri, Coda, Di Mariano. Allenatore: Baroni.

QUI AMARANTO - Pordenone - Reggina (ore 20.30)

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaoauakibi, Camporese, Sabbione, Falasco; Misuraca, Petriccione, Zammarini; Pinato; Folorunsho, Tsadjout. Allenatore: Rastelli

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti; Ricci, Bianchi, Crisetig, Rivas; Bellomo, Montalto. Allenatore: Aglietti

QUI LUPI - Cosenza - Como (ore 20.30)

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Vallocchia, Carraro, Boultam, Corsi; Gori, Caso. Allenatore: Zaffaroni

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H'Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina. Allenatore: Gattuso