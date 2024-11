Una riunione strategia quella della giunta nazionale del Coni che il presidente Giovanni Malagò ha deciso di convocare in via straordinaria a Reggio Calabria. Una giornata storica per lo sport calabrese, che ha registrato importanti novità in tema di impiantistica e finanziamenti. Ammontano infatti, a 5 milioni di euro i fondi stanziati per la riqualificazione della piscina comunale reggina e della zona circostante. A darne l’annuncio in conferenza stampa lo stesso Malagò insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà. L’altra bella notizia riguarda poi l’assegnazione alla città di Crotone del trofeo “Coni Kinder sport” . La città pitagorica ha superato la concorrenza di altre agguerrite città italiane ed organizzerà l’evento sportivo giovanile più importante per presenza di atleti e discipline sportive che si sia mai svolto in Calabria. Il trofeo si svolgerà nella seconda decade del settembre 2019.