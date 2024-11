I Giochi invernali del 2026 si disputeranno in Italia, a Milano e Cortina d'Ampezzo. La commissione esaminatrice del Cio, Comitato olimpico internazionale ha scelto le due località preferendole a Stoccolma e Aare, che pure speravano di vincere in virtù delle 8 candidature presentate nella storia dei giochi e nessuna assegnazione. La proposta italiana è stata valutata la più affidabile e credibile.

La terza volta dell’Italia

Alle ore 18,03 il presidente del Cio, Thomas Bach, oro olimpico a Montreal nel 1976 nel fioretto a squadre, ha annunciato che i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno a Milano-Cortina. Con la vittoria a Losanna l'Italia si è aggiudicata per la terza volta le Olimpiadi invernali dopo Cortina d'Ampezzo nel 1956 e Torino 2006. Per la Svezia si tratta della nona sconfitta nella corsa ai Giochi olimpici della neve e del ghiaccio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appreso della vittoria di Milano-Cortina 2026 all'aeroporto di Ginevra poco prima di decollare alla volta di Roma. Con la sua delegazione abbracci per la vittoria.