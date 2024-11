Secondo oro per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la vittoria di Thomas Ceccon nei 100 dorso. L'azzurro ha dominato la gara nuotando in 52"00. Argento al cinese Xu, bronzo all'americano Murphy. «Questa finale l'ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa»: Ceccon ha commentato così il suo oro.

Macchi in finale nel fioretto individuale

Filippo Macchi è in finale nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, e questo vuol dire un'altra medaglia sicura per l'Italia. L'azzurro in semifinale ha battuto l'americano Nick Itkin per 15-11. Macchi incontrerà Ka Long Cheung di Hong Kong, dalle 22:10.