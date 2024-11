Un'altra giornata di successi per il team azzurro che conquista anche l'argento nel fioretto femminile con la squadra italiana battuta in finale dagli Stati Uniti

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d'oro nella specialità kayak della canoa slalom e la judoka Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro nella categoria -78 kg. L'azzurro ha chiuso la prova senza penalità con il tempo totale di 88.22. Argento per il francese Titouan Castryck (88.42), bronzo allo spagnolo Pau Echaniz (88.87). In finale l'azzurra ha invece battuto l'israeliana Inbar Lanir.

La premier Giorgia Meloni, presente all'incontro, si è alzata in piedi per omaggiare l'atleta azzurra e poi è andata fin sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica: è stata «straordinaria. Era straordinaria la sua espressione, era straordinaria la sua determinazione. Una bella emozione» ha commentato a caldo la presidente del Consiglio.

«La medaglia d'oro? Pesante è pesante, ma non potevo immaginare nient'altro, è un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre». Così Giovanni De Gennaro a Rai Sport dopo la vittoria olimpica nella canoa slalom. Felice anche per la medaglia d'oro di Alice Bellandi nel judo, pochi minuti dopo. «È di Roncadelle, il mio stesso Paese nel bresciano, è una bella storia».

Show improvvisato di Albano dopo l'oro della judoka azzurra Alice Bellandi. Il cantante, amico del presidente della federazione internazionale Marius Vizer, e che ha seguito la finale al fianco della premier Meloni è andato sul tatami e ha intonato "Felicità": tutto il palazzetto ha cantano il brano celebre in tutto il mondo. Al Gran Palais il quartetto azzurro del fioretto femminile battuto in finale dagli Stati Uniti. Per l'Italia è argento.