Il giorno della grande cerimonia d’apertura a Parigi non è iniziato nel modo migliore, a causa di un attacco informatico alle linee ferroviarie ad alta velocità nelle principali stazioni parigine e che hanno costretto quasi un milione di francesi a terra, ma l’evento si annuncia da record.

Noi stamani abbiamo fatto un giro nel cuore di Parigi, dall’hotel de la ville sino alla Concord. Varchi di sicurezza ovunque, con i pochi fortunati a poter circolare in centro costretti ad esibire QR code o pass olimpici. Ragion per cui il Louvre deserto, o la Concorde tutta a nostra disposizione sono stati qualcosa di incredibile.

Per la cerimonia sono stati dispiegati ben 45.000 uomini tra militari, poliziotti e gendarmi. Per i Giochi è stato creato ed addestrato un corpo speciale di militari antiterrorismo che già dalla mattina sono arrivati a presidiare la zona. Di tifosi in giro, praticamente nessuno anche se sulla Senna sono attesi oltre 300.000 spettatori.

Tornando alla cerimonia d’apertura, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici estivi, non si svolgerà in uno stadio. Parigi 2024 apre nuove strade alle competizioni sportive portando lo sport in città e lo stesso varrà per la cerimonia di apertura, che si terrà nel cuore della città, lungo la Senna. La sfilata degli atleti con 84 barche, dotate di telecamere per consentire ai telespettatori dalle televisioni e dal web di vedere da vicino gli atleti, si svolgerà proprio lungo il fiume.

Da est a ovest, 10.500 atleti attraverseranno così il centro di Parigi, teatro generale dei Giochi, che metteranno in mostra le loro prodezze sportive nei 16 giorni successivi. La sfilata concluderà il suo percorso di sei chilometri davanti al Trocadéro, dove si svolgeranno gli altri eventi della cerimonia e gli spettacoli finali.

Ottanta schermi giganti e altoparlanti strategicamente posizionati permetteranno a tutti di godersi la magica atmosfera di questo spettacolo che riverbera in tutta la capitale francese. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Parigi 2024 sarà la più grande mai tenuta nella storia dei Giochi. Sarà aperta a tutti: gli abitanti di Parigi e della sua regione, ma anche ai visitatori provenienti da tutta la Francia e dal resto del mondo. Gli atleti saranno il cuore e l’anima della cerimonia. Aprendosi con la sfilata delle delegazioni, Parigi 2024 rompe con la tradizione. Gli atleti saranno presenti sul palco insieme agli artisti, tra i quali annunciati Dua Lipa e Celine Dion.

Anche lungo il fiume l’apparato di sicurezza è a livello altissimo. Centinaia di cecchini sono stati sistemati sui tetti con la Gendarmerie, invece, chiamata allo scrutamento del pubblico dall’alto. Nuclei anti sommossa viaggeranno anche su gommoni lungo il fiume. Sicurezza ma anche festa, perché Parigi 2024 sarà anche l’Olimpiade del post-covid e della normalità. Voci insistenti dicono, infine, che Zinedine Zidane sarà l’ultimo tedoforo prima dell’accensione della fiamma olimpica. Per l’Italia in tribuna ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stamani ha inaugurato Casa Italia a Parigi.