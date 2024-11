Le azzurre vincono in due set (6-3, 6-2) e sono certe di una medaglia, 100 anni dopo l'unica con De Morpurgo. Ora attendono le vincenti tra Bucsa-Sorribes e Andreeva-Shnaider

Risultato storico per il tennis italiano alle Olimpiadi 2024 in corso a Parigi. La coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la prima semifinale del torneo olimpico contro il duo Muchova-Noskova (6-3, 6-2) e domenica sulla terra rossa parigina giocheranno per la medaglia d'oro.

Una gara senza storia per la coppia italiana che conferma la splendida stagione dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia e la finale al Roland Garros. Errani-Paolini attendono le rivali che usciranno dalla seconda semifinale tra le spagnole Bucsa e Sorribes e le giovani russe (ma indipendenti) Andreeva-Shnaider.

Una vittoria storica

Le due tenniste azzurre entrano nella storia del tennis italiana. Sono già sicure di portare a casa una medaglia, cento anni dopo la prima conquistata da De Morpurgo nel 1924, proprio a Parigi.