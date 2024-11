Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Italvolley vince anche la seconda partita di Parigi 2024: gli azzurri del ct Fefè De Giorgi piegano in tre set l'Egitto con i parziali dei 25-15, 25-16 e 25-20, e conquistano la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Al debutto l'Italia aveva vinto e convinto, superando 3-1 il Brasile. Tra i protagonisti del match contro gli egiziani c’è il calabrese Daniele Lavia autore di 14 punti. Per il pallavolista di Rossano un’altra prestazione più che positiva. Non è sceso sul parquet, invece, l’altro calabrese Laurenzano. Il giovane, anche lui di Corigliano Rossano, è risultato essere tra le riserve di De Giorgi.

Top scorer

Questi i giocatori dell'Italia che hanno realizzato punti nel match con l'Egitto: Lavia e Romanò 14, Michieletto 11, Russo 7, Galassi 6, capitan Giannelli 4.

Prossima sfida

La nazionale italiana tornerà in campo nell'ultima gara del gruppo B, sabato prossimo contro la Polonia alle ore 17. L'obiettivo è il primo posto nel girone.

Tabellino

Italia-Egitto 3-0 (25-15, 25-16, 25-20)

ITALIA: Michieletto 11, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 14, Romanò 14, Russo 7, Balaso L, Sbertoli. N.e. Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi

EGITTO: Azab 3, Eissa 5, Sayedin 3, Masoud 1, Aly 1, Seoudy 3, Haikal 8, Issa 6, Abdelsalam, Abdallam Hassan L, n.e. Eladdad. All. Muñoz Benitez,

Chi è Daniele Lavia

Daniele Lavia, è nato a Cariati il 4 novembre del 1999 ma cresciuto a Rossano. Attualmente in forza alla Itas Trentino Volley, Lavia iniziò la sua carriera professionistica indossando la casacca del Caffè Aiello Corigliano dal 2014 al 2016, con i rossoneri disputò i campionati di A2 e B1. Nella Materdomini di Castellana Grotte, sempre in A2, dal 2016 a 2018, poi nella Porto Robur Costa di Ravenna in Superlega dal 2018 al 2020 prima di arrivare a Modena. Successivamente si trasferisce alla Itas Trentino, ancora in Superlega, con cui vince la Supercoppa italiana 2021, lo scudetto 2022-23 e la Champions League 2023-24.

Lavia viene convocato dal 2016 al 2018 nella nazionale italiana U20, nel 2016 è nella nazionale U23, mentre nel 2017 fa parte dell'U19, con cui vince, nello stesso anno l'argento al campionato europeo e l'oro al Festival olimpico della gioventù europea. Nel 2019 viene convocato nella nazionale U21 conquistando la medaglia d'argento al campionato mondiale, dove viene premiato come miglior schiacciatore. Nel 2019 arriva in nazionale maggiore, con cui, nel 2021, vince la medaglia d'oro al campionato europeo, premiato come miglior schiacciatore. Un anno dopo vince ancora un oro al campionato mondiale, mentre nel 2023 mette al collo la medaglia d'argento al campionato europeo, dove ottiene ancora una volta il riconoscimento come miglior schiacciatore.

Non solo volley ma anche basket e tennis, due sport che appassionano Lavia, anche se soltanto grazie alla pallavolo riesce a trovare una devozione completa e ricambiata. Fuori dal campo è un ragazzo semplice e normale, che adora trascorrere il tempo libero con la famiglia e gli amici d'infanzia. Storce il naso di fronte ai social e alle luci dei riflettori e, a discapito della vita mondana, preferisce di gran lunga un piatto di lasagne e ascoltare una canzone di Claudio Baglioni.

Chi è Gabriele Laurenzano

Tra i volti nuovi della pallavolo azzurra c'è certamente anche quello di Gabriele Laurenzano, rossanese, nato nella città ionica il 12 giugno del 2003. Anche Laurenzano, come Lavia, milita attualmente nella Itas Trentino. La carriera di Gabriele inizia nel 2013 nelle giovanili del Corissano; nel 2015 passa alle giovanili della Materdomini mentre nel 2018 è in quelle della New Real Gioia: nella stagione 2019-20 viene promosso in prima squadra, partecipando alla Serie B. Milita nella stessa categoria anche nell'annata successiva, facendo ritorno alla Materdomini.

Nella stagione 2021-22 esordisce in Superlega con la maglia della neopromossa Prisma Taranto In quella seguente viene ingaggiato dalla Trentino, sempre nella massima divisione, con cui si aggiudica lo scudetto 2022-23 e la Champions League 2023-24. Tantissime anche le gioie con le Nazionali giovanili, tra cui il doppio titolo europeo (U18 e U20) vinto rispettivamente nel 2020 e nel 2022, seguito l'anno successivo dall'argento mondiale U21.

Papà Pasquale è un vero 'malato' di calcio e lui fino a 10 anni ricopre con buona predisposizione il ruolo di portiere. Alla fine decide di virare sul volley, seguendo le orme di mamma Fiorina e di sua sorella maggiore Federica. Amante della musica e dei videogiochi, in avvio di 2024 entra con stabilità nelle rotazioni dell'Italia, crescendo alle spalle di un'icona come Fabio Balaso.