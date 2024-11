Ad un soffio dalla medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il cosentino Giovanni Tocci, in coppia nel sincro da 3 metri con Lorenzo Marsaglia, sfiora il bronzo nei tuffi ma con la consapevolezza di aver disputato una grande gara. Dopo la serie dei tuffi obbligatori il cosentino ed il romano erano addirittura secondi dopo la fortissima coppia cinese. Nella serie dei liberi, invece, è venuta fuori la differenza tecnica nel coefficiente dei tuffi delle coppie britannica, messicana e cinese. Dopo il primo giro di tuffi il duo italiano era appaiato al duo messicano. Poi terzi, ed infine quarti a vantaggio della coppia britannica.

Decisivo è stato un piccolo errore tecnico nell’ultimo tuffo. Resta un quarto posto storico per l’Italia e per la Calabria grazie al nostro Giovanni Tocci. Il punteggio recita 403.05, mentre la coppia britannica Harding-Laugher, a medaglia, ha totalizzato 438.15 punti. Gara vinta, con qualche piccola esitazione, dalla coppia cinese, favorita alla vigilia, Long-Wang con 446.10 punti. Secondi i messicani Celaya Hernandez-Olvera Ibarra con 444.03 punti. Solo 35 punti, che nei tuffi sono un’esiguità, hanno impedito al nostro Giovanni Tocci di coronare il suo sogno di vincere una medaglia alle Olimpiadi.

A Parigi il calabrese ha comunque migliorato il piazzamento. In Giappone, tre anni fa, per il duo italiano era arrivato solo un sesto posto. Qui, invece, ad un soffio dal podio. Per il tuffatore calabrese l’Olimpiade non finisce qui. Il cosentino potrà riprovarci il prossimo 6 agosto con una gara impegnativa nel trampolino singolo dai 3 metri. Il 6 agosto tutti a tifare Giovanni Tocci per la gara di qualificazione. Il 7 agosto, poi, le semifinali e l’8 agosto la finale in cui Tocci sogna di arrivare per coronare così il suo sogno olimpico ma anche il sogno di tutta la Cosenza del nuoto. Giovanni Tocci anche a Parigi ha ribadito più volte di essere partito da Cosenza per questo sogno. «Dopo due Olimpiadi già disputate ora c’è più consapevolezza ed esperienza – ci ha detto il cosentino – Mi sono preparato bene e spero di raggiungere mai come in queste Olimpiadi un risultato importante». Comunque vada nei prossimi giorni, per la Calabria e per il movimento del nuoto calabrese, in cui spesso mancano le strutture per allenarsi ad alti livelli, Giovanni Tocci ha già vinto.

Chi è Giovanni Tocci

Giovanni Tocci è tra gli azzurri a Parigi 2024, ma non è la prima volta che porta il nome dell’Italia alle Olimpiadi visto che si tratta della sua terza esperienza a cinque cerchi dopo i sesti posti di Rio 2016 e di Tokyo 2020. Classe 1994, Giovanni è nato il 31 agosto a Cosenza (vive ad Arcavacata) ed è un atleta del Centro sportivo dell’Esercito. Cresciuto a pochi passi dall'Università della Calabria con la famiglia, Giovanni si è specializzato in tuffi dal trampolino da 1 e 3 metri e in tuffi sincronizzati da trampolino 3 metri in coppia con Andrea Chiarabini. La prima medaglia d’oro la vince nel 2009 durante gli Europei Juniores nella specialità trampolino da 1 metro e successivamente conquista l’argento agli Europei di Londra 2016 con la specialità trampolino da 1 metro. Nel 2017 vince medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest. Nella sua bacheca ci sono due medaglie continentali ma soprattutto l'argento mondiale nel sincro vinto a Doha 2024 insieme all'amico Lorenzo Marsaglia, un risultato mai ottenuto nella storia dall'Italia maschile.