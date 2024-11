Il Governatore, ritenendo la promozione in serie A della squadra crotonese, un fatto di straordinaria importanza che coinvolge l’intera Regione, ha infatti annunciato lo stanziamento nell’immediato di 2 milioni e mezzo di euro per l’adeguamento dello stadio esistente. Ma l’impegno della Regione Calabria andrà oltre.

“Per una squadra di Serie A è necessario uno stadio di serie A”. Lo ha detto il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio a margine di una iniziativa svoltasi nei giorni nella città di Crotone. Il Governatore, ritenendo la promozione in serie A della squadra crotonese, un fatto di straordinaria importanza che coinvolge l’intera Regione, ha infatti annunciato lo stanziamento nell’immediato di 2 milioni e mezzo di euro per l’adeguamento dello stadio esistente. Ma l’impegno della Regione Calabria andrà oltre.

Oliverio ha anche annunciato la costruzione di un nuovo campo di calcio , più consono alle esigenze anche logistiche che può avere campionato di calcio di serie A. Grande soddisfazione naturalmente è stata espressa dall’Assessore all’Ambiente Antonella Rizzo per la particolare attenzione che il Governo Regionale riserva alla sua città in una circostanza indiscutibilmente positiva come appunto il Crotone in Serie A.

"La decisione del Presidente Oliverio – ha infatti dichiarato Antonella Rizzo – di valorizzare attraverso un atto concreto il risultato raggiunto dal Crotone calcio è un chiaro segnale esplicativo della visione di crescita e sviluppo con cui , la Giunta Regionale di cui mi onoro di far parte, sta procedendo nella sua azione mirata alla ripresa economica. Del resto non era scontato per la nostra città avere la prospettiva, nel brevissimo periodo dell’adeguamento dello stadio esistente e, a maggior ragione non era scontato pensare ad una struttura nuova più moderna e fruibile. E’ fuor di dubbio infatti che l’efficacia dell’azione amministrativa e tanto più importante quanto più si riesce a tendere la mano, valorizzando e supportando tutte le situazioni e tutti i territori proiettati in un ottica di sviluppo sostenibile e, il calcio , arrivati a questo punto, per la nostra città rappresenta un importante volano per il rilancio economico e culturale".