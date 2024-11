Un appello a tutti i tifosi calabresi: non prendete impegni per sabato 7 giugno 2025. È la data che vedrà Reggio Calabria ospitare una delle più popolari realtà digital collegate al calcio. Tramite i propri canali ufficiali, Operazione Nostalgia ha infatti comunicato che settimana prossima sarà in riva allo Stretto per ufficializzare il primo dei tre raduni previsti per l'anno venturo:

«Ogni promessa è debito.

Siamo legati da anni alla città di Reggio Calabria, nel 2020 siamo stati frenati da una cosa più grande di tutti noi, ma il desiderio e la speranza non sono mai cambiati.

Ritrovarci tutti insieme al Granillo.

Finalmente tutto ciò potrà realizzarsi.

Settimana prossima saremo a Reggio Calabria ospiti del Sindaco Giuseppe Falcomatà per ufficializzare insieme il raduno di Reggio Calabria allo Stadio Oreste Granillo in data SABATO 7 GIUGNO 2025 che organizzeremo con il massimo supporto del Comune.

Siamo molto felici di questo, ci vediamo a Reggio Calabria!

Spoiler: ci presenteremo in città con una super divisa iconica in perfetto stile Operazione Nostalgia.

TUTTI AL GRANILLO!

TUTTI AL RADUNO!»

Per chi non ne fosse a conoscenza, Operazione Nostalgia - come si recita in una nota presente sul blog ufficiale - «è una realtà digital che ha come obiettivo principale quello di far emergere i valori positivi legati al calcio e allo sport in generale. Aggregazione, unione e lealtà sono i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra audience. Le leggende del calcio con i loro esempi di impegno, sacrificio ed umiltà rappresentano un incredibile bagaglio valoriale che vogliamo mantenere vivo e che diventi fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Il nostro motto, infatti, è “Learning From the Best” che sintetizza il nostro impegno verso i fan e i giocatori ai quali mettiamo a disposizione uno spazio digital e reale. Crediamo che l’apoteosi dell’engagement sia far emozionare l’utente online e offline».